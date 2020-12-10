11 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

ALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! Maç özeti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz , deplasmanda 'e 89-63 mağlup olarak bu sezonki 8. yenilgisini aldı.

Basketbol 'nin 13. haftasında , deplasmanda temsilcisi 'e 89-63 yenildi.

Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamlayan ALBA Berlin, ikinci çeyrekte farkı artırarak soyunma odasına 44-27 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte de sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 70-41 önde giren Alman ekibi, karşılaşmadan da 89-63 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı.

ALBA Berlin'de 13 sayıyla Niels Giffey, sarı-lacivertlilerde de 13 sayıyla Tarık Biberovic takımlarının en skorer isimleri oldu.

Öte yandan yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı.

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