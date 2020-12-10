ALBA Berlin 89-63 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU - ÖZET)
THY EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, deplasmanda ALBA Berlin'e 89-63 mağlup olarak bu sezonki 8. yenilgisini aldı.
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 89-63 yenildi.
Başkent Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-16 önde tamamlayan ALBA Berlin, ikinci çeyrekte farkı artırarak soyunma odasına 44-27 üstünlükle gitti.
Üçüncü çeyrekte de sayı üretmekte zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında son periyoda 70-41 önde giren Alman ekibi, karşılaşmadan da 89-63 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon 8'inci mağlubiyetini aldı.
ALBA Berlin'de 13 sayıyla Niels Giffey, sarı-lacivertlilerde de 13 sayıyla Tarık Biberovic takımlarının en skorer isimleri oldu.
Öte yandan yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında karşılaşma seyircisiz oynandı.
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