Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Transfere yeşil ışık yaktı
Sezon başında Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand takviyeleriyle stoper hattını güçlendirmesine rağmen bu bölgede sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ocak ayında savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilere yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Sezon başında yapılan transferlere rağmen savunmadaki sıkıntıyı tam olarak çözemeyen Fenerbahçe'de teknik patron Erol Bulut devre arasında stoper takviyesi istemişti.
Bunun üzerine harekete geçen sportif direktör Emre Belözoğlu Juan Jesus için nabız yoklamıştı.
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre kulübünde mutsuz olan Brezilyalı stoperden olumlu sinyal geldi.
Juan Jesus'un menajeri aracılığıyla çubuklu formayı giymeye hazır olduğu bilgisi Fenerbahçe'ye iletildi. 29 yaşında ve 1.85 boyunda olan sambacının sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.
Roma kulübü bonservis ücreti talep etmemesi durumunda bu transferin ocak ayında sorunsuz bir şekilde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin Jesus'u yaz transfer döneminde de istediği ancak İtalyan kulübü ile bonservis rakamında anlaşma sağlanamadığı biliniyor.
37 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Juan Jesus 23 kez Brezilya U-20, 6 kez de Olimpiyat takımında forma giydi. Başarılı stoper, 4 kez de Brezilya A takım formasını sırtına geçirdi.
(Takvim)
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