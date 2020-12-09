Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Transfere yeşil ışık yaktı

37 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Juan Jesus 23 kez Brezilya U-20, 6 kez de Olimpiyat takımında forma giydi. Başarılı stoper, 4 kez de Brezilya A takım formasını sırtına geçirdi.

(Takvim)

DİĞER