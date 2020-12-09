09 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Transfere yeşil ışık yaktı

Sezon başında Mauricio Lemos ve Marcel Tisserand takviyeleriyle stoper hattını güçlendirmesine rağmen bu bölgede sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, ocak ayında savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı-lacivertlilere yıldız oyuncudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Transfere yeşil ışık yaktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Sezon başında yapılan transferlere rağmen savunmadaki sıkıntıyı tam olarak çözemeyen 'de teknik patron Erol Bulut devre arasında stoper takviyesi istemişti.

Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Transfere yeşil ışık yaktı

Bunun üzerine harekete geçen sportif direktör Emre Belözoğlu Juan Jesus için nabız yoklamıştı.

Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Transfere yeşil ışık yaktı

Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre kulübünde mutsuz olan Brezilyalı stoperden olumlu sinyal geldi.

Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Transfere yeşil ışık yaktı

Juan Jesus'un menajeri aracılığıyla çubuklu formayı giymeye hazır olduğu bilgisi 'ye iletildi. 29 yaşında ve 1.85 boyunda olan sambacının sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.

Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Transfere yeşil ışık yaktı

Roma kulübü bonservis ücreti talep etmemesi durumunda bu transferin ocak ayında sorunsuz bir şekilde gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Transfere yeşil ışık yaktı

'nin Jesus'u yaz döneminde de istediği ancak İtalyan kulübü ile bonservis rakamında anlaşma sağlanamadığı biliniyor.

Fenerbahçe'ye stoper müjdesi! Transfere yeşil ışık yaktı

37 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Juan Jesus 23 kez Brezilya U-20, 6 kez de Olimpiyat takımında forma giydi. Başarılı stoper, 4 kez de Brezilya A takım formasını sırtına geçirdi.

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