04 Aralık 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Lemos Josef de Souza'ya dava mı açacak?

Josef’e dava mı açacak?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.12.2020

Derbide Josef'in ağır faulüne marız kalıp önemli bir sakatlıktan şans eseri kurtulan sarı-lacivertli oyuncunun, Josef'in kendisini bilerek ve isteyerek sakatladığını iddia ederek, dava açmak istediği bildirildi.

Lemos ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Derbide Josef'in ağır faulüne marız kalıp önemli bir sakatlıktan şans eseri kurtulan sarı-lacivertli oyuncunun, Josef'in kendisini bilerek ve isteyerek sakatladığını iddia ederek, dava açmak istediği bildirildi. Bu fikrini yöneticilerle paylaşan Uruguaylı oyuncunun, Brezilya ve Uruguay'da benzeri durumlarda davalar açıldığını yöneticilerle paylaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'den stoper operasyonu! Emre Belözoğlu devrede F.Bahçe'den stoper operasyonu! Emre Belözoğlu devrede
Onyekuru için kıran kırana pazarlık! Maaş görüşmesi yapıldı Onyekuru için kıran kırana pazarlık! Maaş görüşmesi yapıldı
Hıncal Uluç derbiyi yorumladı! Bu maçın en büyük kahramanı... Hıncal Uluç derbiyi yorumladı! "Bu maçın en büyük kahramanı..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör