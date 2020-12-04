Lemos Josef de Souza'ya dava mı açacak?

Derbide Josef'in ağır faulüne marız kalıp önemli bir sakatlıktan şans eseri kurtulan sarı-lacivertli oyuncunun, Josef'in kendisini bilerek ve isteyerek sakatladığını iddia ederek, dava açmak istediği bildirildi.

Lemos ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Derbide Josef'in ağır faulüne marız kalıp önemli bir sakatlıktan şans eseri kurtulan sarı-lacivertli oyuncunun, Josef'in kendisini bilerek ve isteyerek sakatladığını iddia ederek, dava açmak istediği bildirildi. Bu fikrini yöneticilerle paylaşan Uruguaylı oyuncunun, Brezilya ve Uruguay'da benzeri durumlarda davalar açıldığını yöneticilerle paylaştı.

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