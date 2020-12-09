09 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Zeljko Obradovic'e talip çıktı

Obradovic'e talip çıktı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Önemli başarılara imza attığı Fenerbahçe Beko'dan, "Dinlenmek istiyorum" diyerek ayrılan Zeljko Obradovic için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan La Repubblica, ülkenin önemli takımlarından Bologna'nın boşta olan tecrübeli hocaya ciddi bir teklif yapacağını ileri sürdü.

Önemli başarılara imza attığı Fenerbahçe Beko'dan, "Dinlenmek istiyorum" diyerek ayrılan Zeljko Obradovic için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan La Repubblica, ülkenin önemli takımlarından Bologna'nın boşta olan tecrübeli hocaya ciddi bir teklif yapacağını ileri sürdü.

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