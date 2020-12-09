Fenerbahçe'de Sosa kulübeye

Cezası sona eren Gustavo'nun dönüşüyle Fenerbahçe orta alanında forma rekabeti kızıştı. Teknik direktör Erol Bulut'un Sambacı ile birlikte orta alanda Ozan Tufan'a şans vereceği Arjantinli yıldızı Sosa'yı ise kulübeye çekeceği ifade ediliyor.

Cezası sona eren Gustavo'nun dönüşüyle Fenerbahçe orta alanında forma rekabeti kızıştı. Teknik direktör Erol Bulut'un Sambacı ile birlikte orta alanda Ozan Tufan'a şans vereceği Arjantinli yıldızı Sosa'yı ise kulübeye çekeceği ifade ediliyor.

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