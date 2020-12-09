09 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sosa kulübeye

Sosa kulübeye
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Cezası sona eren Gustavo'nun dönüşüyle Fenerbahçe orta alanında forma rekabeti kızıştı. Teknik direktör 'un Sambacı ile birlikte orta alanda Ozan Tufan'a şans vereceği Arjantinli yıldızı 'yı ise kulübeye çekeceği ifade ediliyor.

Cezası sona eren Gustavo'nun dönüşüyle Fenerbahçe orta alanında forma rekabeti kızıştı. Teknik direktör 'un Sambacı ile birlikte orta alanda Ozan Tufan'a şans vereceği Arjantinli yıldızı 'yı ise kulübeye çekeceği ifade ediliyor.

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