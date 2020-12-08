08 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi!

Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

Son dakika... 'in 11. haftasında Denizlispor'a konuk olan İstanbul'a galibiyetle dönmüştü. Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çeken , 'ya sevk edildi. İşte detaylar...

TFF'DEN KONU İLE İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE;

"7- A.Ş. Kulübü görevlisi 'nun 06.12.2020 tarihinde oynanan YUKATEL DENİZLİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle 'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak 'ya sevkine,


FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını 'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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