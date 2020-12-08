Son dakika: Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edildi!

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Süper Lig'de 11. haftayı Denizlispor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetle kapatan Fenerbahçe, Beşiktaş mağlubiyetini unutmak istiyor. Sezon sonunda kupaya uzanarak şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı-lacivertliler ara transfer için de şimdiden düğmeye basmış durumda. Lemos ve Tisserand'ın şu ana dek istenileni verememesi üzerine ocakta savunma mevki için yeni isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerin listesindeki isim de ortaya çıktı. İşte detaylar...