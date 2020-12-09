Garry Rodrigues fırtınası

Sezon başında kiralık oynadığı Fenerbahçe'den kulübü Al İttihad'a dönen Garry Rodrigues, fırtına gibi esiyor... 30 yaşındaki kanat oyuncu, Suudi Arabistan Ligi'nde forma giydiği 6 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

Sezon başında kiralık oynadığı Fenerbahçe'den kulübü Al İttihad'a dönen Garry Rodrigues, fırtına gibi esiyor... 30 yaşındaki kanat oyuncu, Suudi Arabistan Ligi'nde forma giydiği 6 karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 1 de asist yaptı.

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