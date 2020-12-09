Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş formayı kaptı

Çubuklu ile 11'de çıktığı iki maçta da galibiyet sevinci yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın Yeni Malatyaspor karşısında da görev alması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yıldız futbolcuyu forvet arkasında sahaya süreceği belirtiliyor.

Çubuklu ile 11'de çıktığı iki maçta da galibiyet sevinci yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın Yeni Malatyaspor karşısında da görev alması bekleniyor. Teknik direktör Erol Bulut'un yıldız futbolcuyu forvet arkasında sahaya süreceği belirtiliyor.

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