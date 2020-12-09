09 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş formayı kaptı

Mert Hakan formayı kaptı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Çubuklu ile 11'de çıktığı iki maçta da galibiyet sevinci yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın karşısında da görev alması bekleniyor. Teknik direktör 'un yıldız futbolcuyu forvet arkasında sahaya süreceği belirtiliyor.

Çubuklu ile 11'de çıktığı iki maçta da galibiyet sevinci yaşayan Mert Hakan Yandaş'ın karşısında da görev alması bekleniyor. Teknik direktör 'un yıldız futbolcuyu forvet arkasında sahaya süreceği belirtiliyor.

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