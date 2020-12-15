Fenerbahçe'de stoper aranıyor! Emre Belözoğlu o isimlerin peşinde

Son dakika Fenerbahçe haberi: Tisserand ve Lemos'un güven vermemesi üzerine stoper arayışlarına başlayan Emre Belözoğlu, F.Bahçe'nin eski savunmacıları Lugano, Luciano ve Edu ile görüş alışverişinde bulundu. Belözoğlu, bu isimlerin ortak önerisiyle 2 yıldızı gündemine aldı. İşte o isimler...

Ara transferde F.Bahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor. Öncelik stoperde. Sezon başında da gündeme gelen Juan Jesus (Roma), Leo Duarte (Milan), Omar Colley (Sampdoria) ve Walter Kannemann (Gremio) gibi isimler tekrar gündemde.





Son karar ocakta verilecek. Öte yandan kanat için düşünülen Andriy Yarmolenko, West Ham'da iyice gözden düştü. Eski futbolcu Kevin Philips, "Hemen satılmalı" tavsiyesini yaparken, Ukrayna basını Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki oyuncu için istekli olduğunu duyurdu.

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