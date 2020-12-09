Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı
Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında cumartesi günü evinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerin sabah yaptığı antrenman öncesi sağlık ekibi, futbolcuların hormon, vitamin, mineral düzeylerini takip etmek ve değerleri yerine koymak için test uyguladı.
Testin ardından teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
SANGARE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI
Fenerbahçe'de Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin ise tedavilerine devam edildi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına 10 Aralık Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
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