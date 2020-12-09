09 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşmanın hazırlıkları devam etti. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

, 'in 12'nci haftasında cumartesi günü evinde ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Sarı-lacivertlilerin sabah yaptığı antrenman öncesi sağlık ekibi, futbolcuların hormon, vitamin, mineral düzeylerini takip etmek ve değerleri yerine koymak için test uyguladı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Testin ardından teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

SANGARE TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

'de Nazım Sangare antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışırken; Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin ise tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Takımla çalışmalara başladı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına 10 Aralık Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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