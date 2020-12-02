02 Aralık 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Altay Bayındır: Emre Belözoğlu büyük Fenerbahçeli

Altay Bayındır'dan Emre Belözoğlu sözleri
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.12.2020

Fenerbahçeli kaleci , sarı-lacivertlilerin sportif direktörü ’na methiyeler dizdi. Bayındır, "Emre abi büyük bir F.Bahçeli. Kulübün çıkarları için elinden geleni yapıyor" dedi.

F.Bahçe'nin kalecisi , sarı-lacivertli takıma yakışan bir oyun sergilemek için herkesin mücadele ettiğini belirtip, "İnşallah herkesin mutlu olacağı bir sezon geçiririz" dedi. Altay, teknik direktör Erol Bulut'la abi-kardeş ilişkisinde olduklarını belirtti. 'na da değinen file bekçisi "Emre abi büyük bir F.Bahçeli. Kulübün çıkarları için elinden geleni yapıyor" dedi.
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