08 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Nam-ı diğer bay gol Papiss Cisse!

Nam-ı diğer bay gol Papiss Cisse!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

seriye bağladı. Samatta'nın sakatlanmasıyla formayı kapan Senegalli, Beşiktaş'ın ardından Denizli'yi de boş geçmedi. Çıktığı 8 maçta 3 gole ulaşan Cisse'nin performansından teknik heyet memnun.

Papiss Cisse seriye bağladı. Samatta'nın sakatlanmasıyla formayı kapan Senegalli, Beşiktaş'ın ardından Denizli'yi de boş geçmedi. Çıktığı 8 maçta 3 gole ulaşan Cisse'nin performansından teknik heyet memnun. Zira 35 yaşındaki futbolcudan 'yırtıcılık' beklenmiyor. Ataklarda duvar olması, hava toplarını indirmesi ve yakaladığı fırsatları değerlendirmesi yeterli görülüyor.

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