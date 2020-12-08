Nam-ı diğer bay gol Papiss Cisse!

Papiss Cisse seriye bağladı. Samatta'nın sakatlanmasıyla formayı kapan Senegalli, Beşiktaş'ın ardından Denizli'yi de boş geçmedi. Çıktığı 8 maçta 3 gole ulaşan Cisse'nin performansından teknik heyet memnun.

Papiss Cisse seriye bağladı. Samatta'nın sakatlanmasıyla formayı kapan Senegalli, Beşiktaş'ın ardından Denizli'yi de boş geçmedi. Çıktığı 8 maçta 3 gole ulaşan Cisse'nin performansından teknik heyet memnun. Zira 35 yaşındaki futbolcudan 'yırtıcılık' beklenmiyor. Ataklarda duvar olması, hava toplarını indirmesi ve yakaladığı fırsatları değerlendirmesi yeterli görülüyor.

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