Caner&Gökhan A.Ş.

Caner Erkin ile Gökhan Gönül işbirliği devam ediyor. İkili Çaykur Rizespor'un ardından Denizli'de de ürettikleri golle, galibiyete katkı sağladı. Gökhan'ın ligde attığı son 4 golün 3'ünün asisti Caner'den geldi.

Caner Erkin ile Gökhan Gönül işbirliği devam ediyor. İkili Çaykur Rizespor'un ardından Denizli'de de ürettikleri golle, galibiyete katkı sağladı. Gökhan'ın ligde attığı son 4 golün 3'ünün asisti Caner'den geldi. Caner bu sezon 11 maçta 4 asiste ulaştı. Gönül de 2 gol+1 asist ile oynuyor. Taraftarlar, iki eski oyuncularını geri getiren yönetim kuruluna teşekkür ediyor.

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