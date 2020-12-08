08 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Caner&Gökhan A.Ş.

Caner&Gökhan A.Ş.
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

ile işbirliği devam ediyor. İkili 'un ardından Denizli'de de ürettikleri golle, galibiyete katkı sağladı. Gökhan'ın ligde attığı son 4 golün 3'ünün asisti Caner'den geldi.

Caner Erkin ile işbirliği devam ediyor. İkili 'un ardından Denizli'de de ürettikleri golle, galibiyete katkı sağladı. Gökhan'ın ligde attığı son 4 golün 3'ünün asisti Caner'den geldi. Caner bu sezon 11 maçta 4 asiste ulaştı. Gönül de 2 gol+1 asist ile oynuyor. Taraftarlar, iki eski oyuncularını geri getiren yönetim kuruluna teşekkür ediyor.

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