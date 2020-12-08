Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Yeni Malatyaspor maçında yok
Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu, geçirdiği sakatlığı nedeniyle Malatya ekibiyle oynanacak maçta forma giyemeyecek. İşte detaylar...
Süper Lig'in 12. hafta maçında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman basına açık gerçekleştirildi.
Denizlispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.
Çift kalede yapılan maçların ardından antrenman dayanıklılık koşusu ile noktalandı.
VALENCIA YENİ MALATYA MAÇINDA YOK
Öte yandan MR'ı çekilen Enner Valencia'nın alt arka adelesinde kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ekvadorlu futbolcunun Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Harun Tekin ile Sinan Gümüş takımla birlikte çalışırken, idmanın ilk bölümünde takımla çalışan Nazım Sangare ardından özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.
Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin de tedavilerine devam edildi.
Fenerbahçe, 9 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçını hazırlıklarını sürdürecek.
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