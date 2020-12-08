08 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Yeni Malatyaspor maçında yok

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu, geçirdiği sakatlığı nedeniyle Malatya ekibiyle oynanacak maçta forma giyemeyecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Yeni Malatyaspor maçında yok
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

'in 12. hafta maçında 12 Aralık Cumartesi günü 'u konuk edecek olan , mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Yeni Malatyaspor maçında yok

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman basına açık gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Yeni Malatyaspor maçında yok

Denizlispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Yeni Malatyaspor maçında yok

Çift kalede yapılan maçların ardından antrenman dayanıklılık koşusu ile noktalandı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Yeni Malatyaspor maçında yok

VALENCIA YENİ MALATYA MAÇINDA YOK

Öte yandan MR'ı çekilen Enner Valencia'nın alt arka adelesinde kısmi yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ekvadorlu futbolcunun maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Yeni Malatyaspor maçında yok

Harun Tekin ile Sinan Gümüş takımla birlikte çalışırken, idmanın ilk bölümünde takımla çalışan Nazım Sangare ardından özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Yeni Malatyaspor maçında yok

Mauricio Lemos, Mbwana Samatta, Diego Perotti ile Kemal Ademi'nin de tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim Yeni Malatyaspor maçında yok

, 9 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla maçını hazırlıklarını sürdürecek.

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