01 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Öznur Kablo 77-70 USK Prag (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fenerbahçe galibiyetle başladı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

, ilk maçında evinde 'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler parkeden galip ayrıldı.

, B Grubu ilk maçında 'ı İstanbul'da konuk etti. Mücadelenin başlarında rakibini geriden takip eden sarı-lacivertliler, son çeyrekte ezici bir üstünlük kurarak mücadeleden galip ayrıldı.

B Grubu'ndaki ilk maçında mutlu sonla ayrılan Fener'de Satou Sabally fırtınası esti. Alman forvet, 30 sayı ve 11 ribaundla double double yaptı. Jasmine Thomas 19 sayı ve Kayla McBride da 14 sayı ile temsilcimizde çift hanelerde sayı üreten diğer isimlerdi. Prag'da Alyssa Thomas 40 dakika boyunca sahada kalırken 16 sayı ve 12 ribaund kaydetti.

1. Periyot: 13-19

Devre: 32-43

3. Periyot: 57-62

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