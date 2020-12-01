Fenerbahçe Öznur Kablo 77-70 USK Prag (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague ilk maçında evinde USK Prag'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler parkeden 77-70 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague B Grubu ilk maçında USK Prag'ı İstanbul'da konuk etti. Mücadelenin başlarında rakibini geriden takip eden sarı-lacivertliler, son çeyrekte ezici bir üstünlük kurarak mücadeleden 77-70 galip ayrıldı.
B Grubu'ndaki ilk maçında mutlu sonla ayrılan Fener'de Satou Sabally fırtınası esti. Alman forvet, 30 sayı ve 11 ribaundla double double yaptı. Jasmine Thomas 19 sayı ve Kayla McBride da 14 sayı ile temsilcimizde çift hanelerde sayı üreten diğer isimlerdi. Prag'da Alyssa Thomas 40 dakika boyunca sahada kalırken 16 sayı ve 12 ribaund kaydetti.
1. Periyot: 13-19
Devre: 32-43
3. Periyot: 57-62
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