07 Aralık 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu kilidi açtı

Ferdi Kadıoğlu kilidi açtı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

8 hafta sonra ilk 11’e giren Ferdi Kadıoğlu, ilk goldeki müthiş asistiyle kilidi açan isim oldu.

'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu ilk 11'e asistle döndü. Ligin ilk 2 haftasında onbirde forma giyen genç yıldız daha sonraki 8 karşılaşmanın 5'inde sonradan oyuna dahil olmuştu. Perotti'nin sakatlanmasıyla 8 hafta sonra tekrar onbirde şans bulan Kadıoğlu, ilk golde Cisse'ye yaptığı müthiş asistle kilidi açan isim oldu. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon ligde ilk gol katkısını yaptı. 82'de yerini Valencia'ya bırakan Ferdi kupadaki Sivas Belediye maçında da 2 asist yapmıştı.

DERBİYİ TELAFİ ETTİK
Ferdi, "Geçen haftayı telafi etmek, kim olduğumuzu göstermek istiyorduk. Bugün takımıma ve Altay'a çok teşekkür ediyorum. Savaştık, kazandık" diye konuştu.

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