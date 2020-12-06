06 Aralık 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Muriqi 6'sına bedel

Muriqi 6'sına bedel
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği 6 hücum oyuncusu Mbwana Samatta, , Kemal Ademi, Enner Valencia, Mame Thiam ve Sinan Gümüş, ligin ilk 10 haftasında beklenen katkıyı yapamadı. 6 futbolcunun toplam gol sayısı, Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin geçen sezon aynı dönemde kaydettiği gol sayısına ancak ulaşabildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği 6 hücum oyuncusu Mbwana Samatta, , Kemal Ademi, Enner Valencia, Mame Thiam ve Sinan Gümüş, ligin ilk 10 haftasında beklenen katkıyı yapamadı. Ajansspor'un haberine göre 6 futbolcunun toplam gol sayısı, Lazio'ya transfer olan Vedat Muric'in geçen sezon aynı dönemde kaydettiği gol sayısına ancak ulaşabildi. Ligde şu ana kadar Samatta 2, Cisse 2, Valencia 1 gol kaydederken; Thiam, Sinan ve Ademi siftah yapamadı. Muriç geçen sezonun ilk 10 haftasında tek başına 5 gol atmıştı.

O DA LAZIO'DA SUSTU
17.5 milyon euro'ya Lazio'ya satılan Muriç de İtalyan ekibinde dikiş tutturamadı. Kosovalı forvet, şu ana kadar forma giydiği 8 maçta henüz fileleri havalandıramadı.

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