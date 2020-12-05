05 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe 8 eksikle Denizli'de!

Fenerbahçe 8 eksikle Denizli'de!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 11. haftasında Denizlispor ile oynayacağı mücadele için bu şehire gitti. Sarı-lacivertlilerde, , , , , , , ve yer almadı.

, 'in 11'inci haftasında ile yapacağı karşılaşma için 'ye geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesine, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle karşılama töreni yapılamadı. Sarı-lacivertliler, otobüsle havalimanından ayrılarak, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesinde kalacakları otele geçti. Fenerbahçe kafilesinde , , , , , , ve yer almadı.

Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: "Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, , Uğur Kaan Yıldız, Marcel Tisserand, , Sadık Çiftpınar, , Filip Novak, , , , Eyüp Akcan, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Enner Valencia, Papiss Cisse."

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