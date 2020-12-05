Fenerbahçe 8 eksikle Denizli'de!
Fenerbahçe Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile oynayacağı mücadele için bu şehire gitti. Sarı-lacivertlilerde, Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Diego Perotti, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Sinan Gümüş ve Harun Tekin yer almadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesine, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle karşılama töreni yapılamadı. Sarı-lacivertliler, otobüsle havalimanından ayrılarak, geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesinde kalacakları otele geçti. Fenerbahçe kafilesinde Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Kemal Ademi, Diego Perotti, Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Sinan Gümüş ve Harun Tekin yer almadı.
Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: "Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Ozan Tufan, Eyüp Akcan, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Enner Valencia, Papiss Cisse."
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