Fenerbahçe seri peşinde! İşte Denizlispor maçı 11'i
Süper Lig'de geçtiğimiz haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe, 11. hafta maçında Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk oluyor. Denizli'ye 8 eksikle gelen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup edip yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor. İşte Denizlispor - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm detaylar ve iki takımın muhtemel 11'leri...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında bu akşam Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Geçen hafta derbide Beşiktaş'a mağlup olan sarı-lacivertliler, kazanarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. 19. sıradaki Denizlispor da güçlü rakibinden puan almaya çalışacak. Yeşil- siyahlılar, Başakşehir ile 3-3 berabere kalarak dikkat çekmişti.
Hafta boyu oyuncuları terapiye alan Erol Bulut, idmanlarda da tempoyu yükseltip güç takviyesi yaptı. Başarılı hoca, Denizlispor'u hafife almadıklarını ancak 3 puandan başka sonucu düşünmediklerini söyledi. Galip gelerek şampiyonluk yolunda yeni seri başlatmak istediklerini kaydetti.
PELKAS SINIRDA
Üç sarı kartı bulunan Pelkas bugün de kart görmesi halinde 12. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
UMUTLAR CISSE'DE
Samatta ve Ademi'nin yokluğunda forvette yine Cisse olacak. 7 maçta 2 gol atan Senegalli dış sahada henüz ağları sarsamadı. Kanarya, deplasmanda bu sezon oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler, Denizlispor'a da 15 yıldır yenilmiyor. Rakibine ligde en son 2005'te deplasmanda 2-0 mağlup olan Kadıköy ekibi sonraki 12 karşılaşmanın 8'inden galip ayrıldı; 4 maç berabere bitti. Geçen sezon Denizli'de yapılan maçı 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı.
VALENCIA İLK 11'DE
Enner Valencia 2 hafta aradan sonra maç kadrosuna dahil edildi. Milli takım için gittiği Ekvador'da Koronavirüs'e yakalanıp, iyileşen 31 yaşındaki yıldızın ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Denizli kafilesinde şu isimler yer aldı: Altay, Oytun, Gökhan, Uğur, Tisserand, Serdar, Sadık, Caner, Novak, Tolga, Sosa, Ozan, Eyüp, Yiğit, Mert Hakan, Pelkas, Ömer, Ferdi, Thiam, Cisse ve Valencia.
GUSTAVO CEZALI 7 DE SAKAT VAR
Fenerbahçe, Denizli'ye 8 eksikle getti. Luiz Gustavo sarı kart cezalısı olduğu için bugün forma giyemeyecek. Tedavi süreçleri devam eden Lemos, Ademi, Sinan, Sangare, Harun ve Perotti ile salon çalışmalarına başlayan Samatta da kadroya alınmadı. Denizlispor'da da sakatlıkları süren Sakıb, Özgür Çek ve Dossevi yok.
ORTALAR CANER'DEN
Sol bekte Caner Erkin, Filip Novak'tan formayı geri alacak. Tecrübeli oyuncu hücumda takımın yine gizli silahı olacak. Ceza alanına gönderdiği etkili ortalarla tanınan Erkin geride kalan 10 haftada 3 asist yaptı; 2 golü de hazırladı. Stoperde de yeniden Serdar Aziz&Tisserand tandemi görev yapacak. Gustavo'nun yokluğunda ise orta saha Jose Sosa ile Ozan Tufan'a emanet.
MUHTEMEL 11'LER
DENİZLİSPOR: PANTILIMON, ÖZER, OĞUZ, MUSTAFA, LOPES, MURAWSKI, BAKALORZ, SACKO, AISSATI, SAGAL, RODALLEGA
FENERBAHÇE: ALTAY, GÖKHAN, SERDAR, TISSERAND, CANER, SOSA, OZAN, VALENCIA, MERT, PELKAS, CISSE
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