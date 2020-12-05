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FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Denizli kafilesi belli oldu! 8 eksik...

F.Bahçe'nin Denizli kafilesi belli oldu! 8 eksik...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 Giriş Tarihi: 05.12.2020

'in 11. haftasında 'a konuk olacak 'nin, maç kafilesi belli oldu. Sarı-lacivertlilerde, 8 isim kadroda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'in 11. hafta maçında 'la karşılaşacak 'nin maç kafilesi belli oldu. Sarı-lacivertlilerde Harun Tekin, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Mbwana Samatta ve Kemal Ademi kadroda yer almadı.

Kanarya'nın kamp kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Altay Bayındır, Oytun, Gökhan Gönül, Uğur, Tisserand, Serdar Aziz, Sadık, Caner Erkin, Novak, Tolga Ciğerci, Sosa, Ozan Tufan, Eyüp, Yiğit, Mert Hakan, Pelkas, Ömer, Ferdi, Mame Thiam, Valencia, Papiss Cisse.

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