05 Aralık 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Juan Jesus yeniden gündemde! Devre arasında...

F.Bahçe'den stoper atağı! Yıldız isim yeniden gündemde
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 05.12.2020

Sezon başında kadrosuna kattığı Mauricio Lemos'tan istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Ocak ayında bu bölgeyi güçlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği Juan Jesus'u yeniden gündemine aldı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Ara transfer için çalışmalar başladı. Scout ekibi birçok oyuncu ve ligi izlerken, Juan Jesus tekrar gündemde. Özellikle savunmada Lemos'un şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaşatması gözleri bir kez daha stopere çevirdi. Sezon başında da gündeme gelen ancak anlaşılamayan oyuncu için şartların şu an çok uygun olduğu ifade ediliyor. Zira Serie A'da sadece 2 maçta şans bulan Jesus'un kontratı sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe'nin henüz resmi bir girişimi yok. Ancak teklif yapması halinde devre arasında bu transferi bitirebileceği konuşuluyor.

98 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST

29 yaşındaki Jesus, Roma'da 98 karşılaşmada 1 gol atıp, 1 asist yaptı. İnter'de de 132 maça çıkan (1 gol+3 asist) sambacının tecrübesiyle Fenerbahçe'ye güç katacağı belirtiliyor.

(Fotomaç)

F.Bahçe Gustavo’suz zorlanıyor! Oynamadığı maçlarda... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'de oyuncular kenetlendi! Yeni sayfa açılıyor Fenerbahçe'de oyuncular kenetlendi! Yeni sayfa açılıyor
F.Bahçe Gustavo’suz zorlanıyor! Oynamadığı maçlarda... F.Bahçe Gustavo’suz zorlanıyor! Oynamadığı maçlarda...
Flaş Ozan Tufan sözleri! Mızıkçı çocuklara benzetiyorum Flaş Ozan Tufan sözleri! "Mızıkçı çocuklara benzetiyorum"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör