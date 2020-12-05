Fenerbahçe'de Juan Jesus yeniden gündemde! Devre arasında...
Sezon başında kadrosuna kattığı Mauricio Lemos'tan istediği katkıyı alamayan Fenerbahçe'de gözler stoper transferine çevrildi. Ocak ayında bu bölgeyi güçlendirme kararı alan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz transfer dönemlerinde de kadrosuna katmak istediği Juan Jesus'u yeniden gündemine aldı. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Ara transfer için çalışmalar başladı. Scout ekibi birçok oyuncu ve ligi izlerken, Juan Jesus tekrar gündemde. Özellikle savunmada Lemos'un şu ana kadarki performansıyla hayal kırıklığı yaşatması gözleri bir kez daha Brezilyalı stopere çevirdi. Sezon başında da gündeme gelen ancak anlaşılamayan oyuncu için şartların şu an çok uygun olduğu ifade ediliyor. Zira Serie A'da sadece 2 maçta şans bulan Jesus'un kontratı sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe'nin henüz resmi bir girişimi yok. Ancak teklif yapması halinde devre arasında bu transferi bitirebileceği konuşuluyor.
98 MAÇTA 1 GOL 1 ASİST
29 yaşındaki Jesus, Roma'da 98 karşılaşmada 1 gol atıp, 1 asist yaptı. İnter'de de 132 maça çıkan (1 gol+3 asist) sambacının tecrübesiyle Fenerbahçe'ye güç katacağı belirtiliyor.
(Fotomaç)
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