28 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Bilimsel altyapı

Bilimsel altyapı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, önümüzdeki yıllarda A takıma daha fazla oyuncu vermek için çalıştıklarını söyledi.

Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar, önümüzdeki yıllarda A takıma daha fazla oyuncu vermek için çalıştıklarını söyledi. Skorer'e konuşan Karapınar, "Altyapıda önemli değişikler yapacağız. U17 ve U19 takımlarımızı Samandıra'ya taşıyacağız. Bilimi kullanmak istiyoruz. En büyük avantajımız Erol hocanın ve Emre Belözoğlu'nun olması. Sürekli iletişim halindeyiz. 15 yaşındaki Arda Güler'in Karagümrük maçında kadroda olması bile Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Ama böyle oyuncularımız gerçekten var. Bu oyuncuları değerlendirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
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