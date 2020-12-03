Fenerbahçe'den Onyekuru bombası! Menajeriyle görüşüldü

Sarı-lacivertli yöneticilerin de D'Avila ile bir görüşme yaptığı belirtiliyor. D'Avila'nın, "Henry'nin ilk tercihi Galatasaray. Ancak Monaco onu bu kez bonservisiyle satmak istiyor. İkna edici bir teklif sunarsanız, Fenerbahçe'ye de 'hayır' demez" diyerek sarı-lacivertl takıma bir açık kapı bıraktığı öğrenildi.