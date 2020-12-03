03 Aralık 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası! Menajeriyle görüşüldü

Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde alan ve 1.5 sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Nijeryalı futbolcunun menajeri William D'Avila ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İşte görüşmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası! Menajeriyle görüşüldü
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

Bu sezon yaptığı 18 transfere rağmen hücum hattından istenen performansı alamayan 'nin için nabız yokladığı iddia edildi.

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası! Menajeriyle görüşüldü

'ın da tekrar kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila, 'a gelmişti.

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası! Menajeriyle görüşüldü

Sarı-lacivertli yöneticilerin de D'Avila ile bir görüşme yaptığı belirtiliyor. D'Avila'nın, "Henry'nin ilk tercihi . Ancak Monaco onu bu kez bonservisiyle satmak istiyor. İkna edici bir teklif sunarsanız, 'ye de 'hayır' demez" diyerek sarı-lacivertl takıma bir açık kapı bıraktığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası! Menajeriyle görüşüldü

MUTLU DEĞİL

'ın Onyekuru'nun haklarınının yüzde 50'sini almak için Monaco'ya 3 milyon euro teklif ettiği konuşuluyor. 'nin bu rakamın üstüne çıkması durumunda transferi bitirebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası! Menajeriyle görüşüldü

Monaco'da bu sezon 4 maçta 139 dakika forma şansı bulabilen 23 yaşındaki Henry, 1 asist yaptı. Başarılı futbolcu, 'da görev yaptığı 56 maçta ise 17 gol+8 asist üretmişti.

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası! Menajeriyle görüşüldü

Sol kanadın yanı sıra forvette de oynayabilen Onyekuru'nun sürati ve gol yollarındaki etkinliği ile 'de de büyük iş yapacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den Onyekuru bombası! Menajeriyle görüşüldü

Nijerya 'nda 11 kez oynayan ve 1 gol atan Onyekuru; KAS Eupen, G.Saray, Anderlecht ve Monaco'da 152 maçta 57 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.

(Fotomaç)

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