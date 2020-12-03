Fenerbahçe'den Onyekuru bombası! Menajeriyle görüşüldü
Kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde alan ve 1.5 sezon sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru için devreye girdiği öğrenildi. Sarı-lacivertli yönetimin, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Nijeryalı futbolcunun menajeri William D'Avila ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. İşte görüşmenin detayları... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
Bu sezon yaptığı 18 transfere rağmen hücum hattından istenen performansı alamayan Fenerbahçe'nin Henry Onyekuru için nabız yokladığı iddia edildi.
Galatasaray'ın da tekrar kadrosuna katmak istediği Nijeryalı yıldızın menajeri William D'Avila, İstanbul'a gelmişti.
Sarı-lacivertli yöneticilerin de D'Avila ile bir görüşme yaptığı belirtiliyor. D'Avila'nın, "Henry'nin ilk tercihi Galatasaray. Ancak Monaco onu bu kez bonservisiyle satmak istiyor. İkna edici bir teklif sunarsanız, Fenerbahçe'ye de 'hayır' demez" diyerek sarı-lacivertl takıma bir açık kapı bıraktığı öğrenildi.
MUTLU DEĞİL
Galatasaray'ın Onyekuru'nun haklarınının yüzde 50'sini almak için Monaco'ya 3 milyon euro teklif ettiği konuşuluyor. Fenerbahçe'nin bu rakamın üstüne çıkması durumunda transferi bitirebileceği belirtildi.
Monaco'da bu sezon 4 maçta 139 dakika forma şansı bulabilen 23 yaşındaki Henry, 1 asist yaptı. Başarılı futbolcu, Galatasaray'da görev yaptığı 56 maçta ise 17 gol+8 asist üretmişti.
Sol kanadın yanı sıra forvette de oynayabilen Onyekuru'nun sürati ve gol yollarındaki etkinliği ile Fenerbahçe'de de büyük iş yapacağı ifade ediliyor.
Nijerya Milli Takımı'nda 11 kez oynayan ve 1 gol atan Onyekuru; KAS Eupen, G.Saray, Anderlecht ve Monaco'da 152 maçta 57 gol ve 21 asistlik performans sergiledi.
(Fotomaç)
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