01 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de savunma fiyaskosu!

F.Bahçe'de savunma fiyaskosu!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

'de başta Lemos olmak üzere savunma hattı hedefte. Yıllardır en çok yapılan mevki olmasına rağmen defansın dikiş tutmaması Kanarya’nın en büyük yarası oldu.

Son olarak derbide 'a kaybeden 'de sıkıntının asıl temelinde savunma hataları yatıyor. Rakip 10 kişi kalmışken bile 2 gol yenilmesi bardağı taşırırken, özellikle Mauricio Lemos'un performansı başta olmak üzere tüm defans hattı sınıfta kaldı. Saha içinde Luiz Gustavo'yu bile çıldırtan Lemos'a fatura çıkarken, , Filip Novak, ve Tisserand da eleştirilerden nasibini aldı.

NOVAK'IN KANADI KORİDOR OLDU!

Özellikle Gökhan'ın N'Sakala ve Necip'in attığı gollerdeki hatası, Lemos'un ilk goldeki hatası, Tisserand'ın ilk ve üçüncü goldeki hataları geceye damga vurdu. Ayrıca Novak'ın kanadının koridor haline gelmesi de dikkat çekti. Aboubakar'ın attığı 2. golde ceza alanında bomboş kalması da savunma zaafiyetini iyice ortaya serdi. İki sezondur defans hataları nedeniyle belini doğrultamayan F.Bahçe'de şimdi öncelik takıma, savunma yapmasını öğretmek olacak. (Fotomaç)
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