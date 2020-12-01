01 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kalesini gole kapatamıyor

Kaleyi bir türlü kapatamıyor!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.12.2020

'de gol yeme sorunu bir türlü çözülemiyor. Sarı-lacivertlilerde, Altay Bayındır bu sezon sadece 2 maçta kalesini gole kapatabildi.

bu sezon sadece 2 maçta kalesini gole kapatabildi. Kanarya, 2. haftadaki ve 3. haftadaki G.Saray derbisinde gol yemedi. Bu sezon en çok golü Beşiktaş karşılaşmasında yiyen sarı-lacivertlilerde kaleci Altay da taraftara güven vermedi. Kalesine gelen her top gol oldu. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı! Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı!
Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru! Fenerbahçe yönetiminden Erol Bulut'a 6 kritik soru!
F.Bahçe'de orta saha sorunu! F.Bahçe'de orta saha sorunu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör