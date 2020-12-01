Fenerbahçe'de derbi sonrası alarm! 3 futbolcu...
Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş ile karşılaşan ve 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de, savunma ve orta saha pozisyonunda yapılan hatalar tepki çekti. Fenerbahçe'de özellikle 3 futbolcu temposuzluğu ile soru işareti yarattı. İşte detaylar...
Süper Lig'in 10. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'a 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Erol Bulut'un kadro tercihleri eleştirilmişti.
Stoperde Serdar Aziz'i kesip Lemos'a görev veren genç teknik adamın bu tercihi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepki çekmişti.
Kanarya'da orta saha kurgusu da konuşulmaya başlandı. Gustavo, Sosa ve Ozan Tufan'ın birlikte oynadığı maçlarda takımın temposunu düşürdüğü savunuldu.
Teknik direktör Erol Bulut ilk 10 maçın 6'sına bu üçlü ile başladı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, 1'ini kaybetti, 1'inde berabere kaldı.
Ancak 3 puan alınan iki maçta (Trabzonspor ve Antalya) galibiyet Sosa'nın çıkmasından sonra geldi. Trabzon maçında Sosa ile ilk yarı 1-0 geride kapandı.
Cisse girdikten sonra maç 3-1'e geldi. Antalya'da ise durum 1-1'ken Sosa ve Ozan çıktı, ardından Perotti penaltıdan galibiyeti getirdi.
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