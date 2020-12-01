01 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de derbi sonrası alarm! 3 futbolcu...

Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş ile karşılaşan ve 4-3 mağlup olan Fenerbahçe'de, savunma ve orta saha pozisyonunda yapılan hatalar tepki çekti. Fenerbahçe'de özellikle 3 futbolcu temposuzluğu ile soru işareti yarattı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de derbi sonrası alarm! 3 futbolcu...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

'in 10. haftasında ezeli rakibi 'a 4-3 mağlup olan 'de, 'un kadro tercihleri eleştirilmişti.

Fenerbahçe'de derbi sonrası alarm! 3 futbolcu...

Stoperde 'i kesip Lemos'a görev veren genç teknik adamın bu tercihi sarı-lacivertli taraftarlar tarafından tepki çekmişti.

Fenerbahçe'de derbi sonrası alarm! 3 futbolcu...

Kanarya'da orta saha kurgusu da konuşulmaya başlandı. Gustavo, Sosa ve 'ın birlikte oynadığı maçlarda takımın temposunu düşürdüğü savunuldu.

Fenerbahçe'de derbi sonrası alarm! 3 futbolcu...

ilk 10 maçın 6'sına bu üçlü ile başladı. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 4'ünü kazanırken, 1'ini kaybetti, 1'inde berabere kaldı.

Fenerbahçe'de derbi sonrası alarm! 3 futbolcu...

Ancak 3 puan alınan iki maçta ( ve ) galibiyet Sosa'nın çıkmasından sonra geldi. maçında Sosa ile ilk yarı 1-0 geride kapandı.

Fenerbahçe'de derbi sonrası alarm! 3 futbolcu...

Cisse girdikten sonra maç 3-1'e geldi. 'da ise durum 1-1'ken Sosa ve Ozan çıktı, ardından Perotti penaltıdan galibiyeti getirdi.

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