01 Aralık 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı!

Fenerbahçe'de Beşiktaş mağlubiyetinin ardından hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu transfer için gaza bastı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 Giriş Tarihi: 01.12.2020

Son olarak 'a 4-3 mağlup olan 'de alarmı verildi.

Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı!

Lemos ve Tisserand'ın maçındaki hataları sarı-lacivertli ekipte büyük endişeye neden oldu.

Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı!

Sezon başında da gündeme gelen (Milan), Colley (Sampdoria) ve Kannemann (Gremio) için scout ekibinden acil rapor istedi.

Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı!

Sezon başında da gündeme gelen (Milan), Colley (Sampdoria) ve Kannemann (Gremio) için scout ekibinden acil rapor istedi.

Fenerbahçe'den transferde 3'lü stoper harekatı!

Belözoğlu ara transferde bu üç isimden birini kadroya katmayı planlıyor. (Fotomaç)

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