Fenerbahçe'nin 2020 yılında kalesi düştü

Fenerbahçe’nin evinde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı üstünlüğü 2020 yılı içinde sona erdi. Son serisi de Beşiktaş yenilgisiyle bitti.

Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı inanılmaz bir üstünlük kurmuştu. Ezeli rakiplerine karşı iç sahada yenilgiyi unutmuştu. 16 Şubat'ta Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 20 yıllık hasreti son bulmuştu. 16 Haziran'da bu defa Trabzon kupada Kanarya'yı 3-1 yenerek 23 yıllık özlemini dindirdi. Dün de Beşiktaş 4-3'lük galibiyetle 15 yıl sonra Kadıköy'de kazandı.

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