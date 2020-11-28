28 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Kadıköy’den çıkış yok! Kıskandıran istatistik

Kadıköy’den çıkış yok! Kıskandıran istatistik
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 Giriş Tarihi: 28.11.2020

Son dakika haberi: 'in 10. haftasında yarın 'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmiyor. Siyah beyazlılara evinde 18 maçtır yenilmeyen Kanarya son 7 derbinin 5’ini kazandı.

'in 10. haftasında yarın 'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmiyor. Kanarya, 'de rakibi ile yaptığı son 18 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet alırken, 7 karşılaşma berabere bitti. söz konusu karşılaşmalarda 31 gol atarkan, kalesinde sadece 14 gol gördü. Beşiktaş, Kadıköy'de son galibiyetini 17 Nisan 2005'te Pancu'nun kaleye geçtiği tarihi maçta 4-3'lük skorla almıştı.

2'NCİ YARIDA AÇILIYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan 9 haftasında attığı 17 golün 12'sini maçların ikinci yarılarında kaydetti. 46-60. dakikalar arası 5 gol atan sarı-lacivertliler, sonraki bölümde 3, son 15 dakikada ise 4 gol buldu. Kanarya yediği 9 golün 6'sını da benzer şekilde ikinci yarılarda kalesinde gördü.

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