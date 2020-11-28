Kadıköy’den çıkış yok! Kıskandıran istatistik
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmiyor. Siyah beyazlılara evinde 18 maçtır yenilmeyen Kanarya son 7 derbinin 5’ini kazandı.
Süper Lig'in 10. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak sarı-lacivertliler, rakibine iç sahada 2005 yılından bu yana kaybetmiyor. Kanarya, Kadıköy'de rakibi ile yaptığı son 18 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet alırken, 7 karşılaşma berabere bitti. Fenerbahçe söz konusu karşılaşmalarda 31 gol atarkan, kalesinde sadece 14 gol gördü. Beşiktaş, Kadıköy'de son galibiyetini 17 Nisan 2005'te Pancu'nun kaleye geçtiği tarihi maçta 4-3'lük skorla almıştı.
2'NCİ YARIDA AÇILIYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'in geride kalan 9 haftasında attığı 17 golün 12'sini maçların ikinci yarılarında kaydetti. 46-60. dakikalar arası 5 gol atan sarı-lacivertliler, sonraki bölümde 3, son 15 dakikada ise 4 gol buldu. Kanarya yediği 9 golün 6'sını da benzer şekilde ikinci yarılarda kalesinde gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları