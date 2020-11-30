30 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

F.Bahçe'den sakatlık açıklaması!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

, derbisinde sakatlanan Perotti, Lemos ve hakkında açıklama yaptı.

, derbisinde sakatlanan Perotti, Lemos ve hakkında açıklama yaptı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş maçında bileğine ağır bir darbe alan futbolcumuz Mauricio Lemos'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan radyolojik X-ray görüntülemesinde kırık tespit edilmemiştir.

Oyuncumuz Kemal Ademi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan muayenesinde ikinci derece yırtık tespit edilmiştir, tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızdan Diego Perotti'nin Acıbadem Kadıköy Hastanesi'nde çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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