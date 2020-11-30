30 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detayı dikkat çekti!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kanarya'nın yıldızı Perotti ilk 11'de başladığı zorlu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki detay ise dikkat çekti. İşte o madde...

Fenerbahçe'de Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detayı dikkat çekti!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında sahasında konuk ettiği 'a 4-3'lük skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe'de Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detayı dikkat çekti!

'de derbisinde sakatlanarak 37. Dakikada yerini 'e bırakmak zorunda kalan 'nin durumu ise belli oldu.

Fenerbahçe'de Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detayı dikkat çekti!

Sarı-lacivertli kulüpren yapılan açıklamada, "'nin çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Fenerbahçe'de Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detayı dikkat çekti!

MAÇ BAŞI ÜCRET ALIYOR

Sezon başında kronik sakat olduğu gerekçesiyle transferi eleştirilen yıldız futbolcunun sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.

Fenerbahçe'de Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detayı dikkat çekti!

'de döneminin bittiği 5 Ekim'de ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncunun kulüp ile anlaşmasına göre maç başı ücret alıyor ve garanti ücret bulunmuyor.

Fenerbahçe'de Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detayı dikkat çekti!

Sakatlık sorunu ile zaman zaman gündeme gelen Perotti sarı lacivertli forma ile 4 maça çıkarken 3 gol kaydetti. (Ajansspor)

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