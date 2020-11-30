Fenerbahçe'de Perotti'nin sözleşmesindeki sakatlık detayı dikkat çekti!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Beşiktaş'a 4-3 mağlup oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kanarya'nın yıldızı Perotti ilk 11'de başladığı zorlu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 3-4 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki detay ise dikkat çekti. İşte o madde...
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 4-3'lük skorla mağlup oldu.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 37. Dakikada yerini Caner Erkin'e bırakmak zorunda kalan Diego Perotti'nin durumu ise belli oldu.
Sarı-lacivertli kulüpren yapılan açıklamada, "Diego Perotti'nin çekilen MR'ı sonucu diz ekleminin arka dış kapsülünde cilt, cilt altı dokularda ve zarlarda yırtılma, diz eklem kapsülünde zedelenme ve kaslarda kısmi yırtık tespit edilmiş, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
MAÇ BAŞI ÜCRET ALIYOR
Sezon başında kronik sakat olduğu gerekçesiyle transferi eleştirilen yıldız futbolcunun sözleşmesindeki madde ise dikkat çekti.
Türkiye'de transfer döneminin bittiği 5 Ekim'de Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Arjantinli oyuncunun kulüp ile anlaşmasına göre maç başı ücret alıyor ve garanti ücret bulunmuyor.
Sakatlık sorunu ile zaman zaman gündeme gelen Perotti sarı lacivertli forma ile 4 maça çıkarken 3 gol kaydetti. (Ajansspor)
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