30 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın testi negatife döndü

Valencia negatif
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

Fenerbahçe'de corona virüsüne yakalanan Enner Valencia'nın testi negatife döndü. Ekvadorlu futbolcu COVİD-19 sebebiyle geçen hafta oynanan karşılaşmasında da forma giyememişti.

Fenerbahçe'de corona virüsüne yakalanan Enner Valencia'nın testi negatife döndü. Ekvadorlu futbolcu COVİD-19 sebebiyle geçen hafta oynanan karşılaşmasında da forma giyememişti. 31 yaşındaki futbolcu kısa süre içinde takıma katılacak. Forma için savaşacak.

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