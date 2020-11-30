Fenerbahçe duran toplardan 10. golünü attı

Sarı-lacivertliler, duran toplardan ligin en etkili ekibi Fenerbahçe en tehlikeli silahı ile dün Kartal’ı da avladı.

Kanarya bu sezon akan oyundan çok duran toplardan golleri buluyor. Fenerbahçe'nin usta ayakları bu şekilde 10. gollerini Beşiktaş'a attılar. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında kornerden fileleri sarsmayı başardı. Jose Sosa'nın kullandığı kornerde Tisserand kafayı vurdu. Papiss Cisse arka direkte bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu sezon 4 penaltı golü bulunan Kanarya 6 defa da duran top golü attı.

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