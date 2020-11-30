30 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe duran toplardan 10. golünü attı

Duran toplardan 10. golü attılar
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

Sarı-lacivertliler, duran toplardan ligin en etkili ekibi Fenerbahçe en tehlikeli silahı ile dün ’ı da avladı.

Kanarya bu sezon akan oyundan çok duran toplardan golleri buluyor. Fenerbahçe'nin usta ayakları bu şekilde 10. gollerini Beşiktaş'a attılar. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi karşısında kornerden fileleri sarsmayı başardı. Jose Sosa'nın kullandığı kornerde Tisserand kafayı vurdu. arka direkte bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu sezon 4 penaltı golü bulunan Kanarya 6 defa da duran top golü attı.

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