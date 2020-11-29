Karacabey'de Fenerbahçe sevinci

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda F.Bahçe ile eşleşen Karacabey Belediyespor'da bayram havas�� yaşanıyor.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. turda F.Bahçe ile eşleşen Karacabey Belediyespor'da bayram havası yaşanıyor. 2. Lig ekibinin başkanı İsmail Ülker, "Hazırlık maçı bile yapmayı düşünemediğimiz bir takımla resmi maça çıkacağız. F.Bahçe bizim hiçbir zaman rakibimiz olamaz. Bu bizim için tanıtım maçı. Sonuç ne olursa olsun kazanan Karacabey olacak" diye konuştu.