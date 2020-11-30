30 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ozan Tufan gemiyi kurtaramadı

Ozan Tufan gemiyi kurtaramadı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

'de gecenin en çalışkan ismi 'dı... Milli oyuncu, sahada basmadık yer bırakmazken 2 tane de gol attı.

'de gecenin en çalışkan ismi 'dı... Milli oyuncu, sahada basmadık yer bırakmazken 2 tane de gol attı. 68'de skoru 2-3'e, uzatmalarda ise penaltıdan 3-4'e getiren Ozan'ın çabası galibiyete yetmedi. Ozan attığı 2 golle bu sezon ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı ve sarı-lacivertli takımın en skorer ismi oldu. Ozan Tufan ayrıca maçta kendisine sert bir faul yapan Rosier ile yaşadığı tartışma sonrası hakemden sarı kart gördü.
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