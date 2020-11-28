Samatta en az 10 milyon!

Belçika'dan Voetbal24, bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Club Brugge'un ara transfer için listesinin ilk sırasında Mbwana Samatta'nın yer aldığını yazdı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ

Belçika'dan Voetbal24, bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Club B rugge'un ara transfer için listesinin ilk sırasında Mbwana Samatta'nın yer aldığını yazdı. Haberde, Brugge'ün Samatta'yı Fenerbahçe'den transfer edebilmesi için en az 10 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği de belirtildi. Samatta, Genk'te 191 maçta 76 gol atmıştı.