28 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Samatta en az 10 milyon!

Samatta en az 10 milyon!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Belçika'dan Voetbal24, bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Club Brugge'un ara transfer için listesinin ilk sırasında Mbwana Samatta'nın yer aldığını yazdı.

Belçika'dan Voetbal24, bu sezon forvet oyuncularından istediği verimi alamayan Club B rugge'un ara transfer için listesinin ilk sırasında Mbwana Samatta'nın yer aldığını yazdı. Haberde, Brugge'ün Samatta'yı Fenerbahçe'den transfer edebilmesi için en az 10 milyon euro'yu gözden çıkarması gerektiği de belirtildi. Samatta, Genk'te 191 maçta 76 gol atmıştı.
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