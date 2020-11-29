29 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de skora göre risk

Skora göre risk
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

Evinde kazanmak isteyen Fenerbahçe, karşısında hücuma dönük bir taktik ile maça başlayacak. Presle rakip hataya zorlanacak. Teknik heyet, oyun içinde gelişecek ihtimaller için de hazırlığını yaptı.

Evinde kazanmak isteyen Fenerbahçe, karşısında hücuma dönük bir taktik ile maça başlayacak. Presle rakip hataya zorlanacak. Teknik heyet, oyun içinde gelişecek ihtimaller için de hazırlığını yaptı. Gole gerek olursa Ferdi, Ademi, Thiam ve Mert Hakan sahaya sürülecek. Skorun korunması ihtiyacı halinde ise Lemos ve Sadık devreye alınacak. Savunma da asla ihmal edilmeyecek. Rakibin etkili silahları Aboubakar, Larin ve Atiba kademeli markajla etkisiz hale getirilecek.
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