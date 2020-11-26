Gökhan Gönül'de umut ışığı

Sağ bekte Gökhan Gönül düz koşulara başladı. Tecrübeli oyuncunun durumu maç gününe kadar takip edilerek son karar verilecek.

Sağ bekte Gökhan Gönül düz koşulara başladı. Tecrübeli oyuncunun durumu maç gününe kadar takip edilerek son karar verilecek. Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Nazım Sangare'nin oynamayacağı kesinleşmişti. Gönül de yetişmezse bu mevkide mecburen Lemos ya da Ozan Tufan formayı giyecek. Ancak Lemos'un Gençlerbirliği karşılaşmasındaki performansı Erol Bulut'u endişelendiriyor.

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