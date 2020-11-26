26 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Gökhan Gönül'de umut ışığı

Gökhan Gönül'de umut ışığı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

Sağ bekte düz koşulara başladı. Tecrübeli oyuncunun durumu maç gününe kadar takip edilerek son karar verilecek.

Sağ bekte düz koşulara başladı. Tecrübeli oyuncunun durumu maç gününe kadar takip edilerek son karar verilecek. Adalesinde 2. derece yırtık tespit edilen Nazım Sangare'nin oynamayacağı kesinleşmişti. Gönül de yetişmezse bu mevkide mecburen Lemos ya da formayı giyecek. Ancak Lemos'un karşılaşmasındaki performansı Erol Bulut'u endişelendiriyor.

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