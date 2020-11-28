28 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Yine neye gülüyoruz!

Yine neye gülüyoruz!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Sarı-lacivertli ekipten Ozan Tufan dün antrenmandan bir görüntüyü hesabından paylaşarak, ''Yine neye gülüyoruz acaba?'' diyerek 'i etiketledi.

Sarı-lacivertli ekipten Ozan Tufan dün antrenmandan bir görüntüyü hesabından paylaşarak, ''Yine neye gülüyoruz acaba?'' diyerek 'i etiketledi. Caner Erkin'den Ozan Tufan'ın paylaşımına cevap gecikmedi. Tecrübeli oyuncu, aynı fotoğrafın üstüne "Sistemli" yazıp gülücük ekleyerek paylaştı. İkilinin mesajları hem ilgi çekti hem de kafa karıştırdı.
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