28 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ve Gökhan Gönül göreve hazır

Ve Gökhan Gönül göreve hazır
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

Sakatlığı geçen ve takımla çalışan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu yarın ki maçında formasını giyecek.

Derbi hazırlıklarına devam edildi... 'ndeki idmanda futbolcular iki grup halinde yapılan pas çalışmalarının ardından taktik aktiviteler gerçekleştirdi. Oyuncuların neşesi dikkat çekti. Tedavisi tamamlanan de ilk kez takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli futbolcunun yarın sahada yerini alması bekleniyor. Sakatlıkları süren Tolga Ciğerci, , Mbwana Samatta ve Nazım Sangare ise tedavi oldular. Takım bugün yapılacak son antrenmanın ardından tesislerde kampa girecek.
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