24 Kasım 2020, Salı

FUTBOL

Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Fenerbahçe - Sivas Bld. maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 Giriş Tarihi: 24.11.2020

Süper Lig'de son olarak 'ni 5-1 yenen , 'nın 4. tur maçında Belediyespor ile karşılaşacak. Kritik maç öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11'leri ve hakemi de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe - Sivas Belediyespor maçı saat kaçta? Muhtemel 11'ler ne? İşte detaylar...

'nda heyecan sürüyor. 4. tur mücadelesinde ile Belediyespor kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme sistemindeki mücadele futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u konuk edecek. Mücadele 24 Kasım Salı günü saat 21:00'de başlayacak. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİK ÇOK

Kanarya'da sakatlıkları bulunan , Sangare, Harun ve 'nin yanı sıra ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - SİVAS BELEDİYESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Ülker Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013'te elde eden Fenerbahçe, bu sezon organizasyona 4. turdan itibaren dahil oldu. Sivas Belediyespor ise 3. turda Vanspor FK'yi eledi.

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