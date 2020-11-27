27 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Gökhan Gönül'den düz koşu

Gökhan Gönül'den düz koşu
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

'de düz koşunun ardından topla özel çalışma yapan 'ün ise bugünkü idmanda takımla birlikte çalışarak kendisini denemesi bekleniyor.

Derbinin hazırlıklarına devam edildi. Futbolcular pas ve pres çalışmalarının ardından basına kapalı olan bölümde taktiksel çalışmalar gerçekleştirdiler. Düz koşunun ardından topla özel çalışma yapan 'ün ise bugünkü idmanda takımla birlikte çalışarak kendisini denemesi bekleniyor.
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