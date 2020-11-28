Fenerbahçeli Marcel Tisserand: Taraftar için yeneceğiz!

Savunmanın önemli ismi Marcel Tisserand, Beşiktaş derbisi öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Savunmanın önemli ismi Marcel Tisserand, Beşiktaş derbisi öncesi FB TV'ye açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Özel bir maç. Biz de farklı bir şekilde hazırlanıyoruz. Taraftarların bizden beklediği galibiyet olacak. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Kafamızdaki hedef sadece bu" dedi. Beşiktaş'ın ofansif yönü güçlü bir takım olduğunu belirten sarı-lacivertli stoper, "Hocamızla antrenmanda bu noktaları nasıl durduracağımızı çalışıyoruz. En formda şekilde sahaya çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Tisserand takım olarak 9 haftalık süreçte ritim kazandıklarını da vurgulayarak, "En iyimi sahaya koymak için çaba harcıyorum. Şu anda ikinci sıradayız. Takımda çok fazla kaliteli oyuncu var. Bu da rekabeti artırıyor. Erol hoca bize çok yakın. Sürekli cesaretlendiriyor. Bu şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

RAKİPLER BİZE DAHA AGRESİF

Tisserand, rakiplerinin Fenerbahçe maçlarında daha agresif olduklarını savunarak, "Şampiyonluk için oynuyoruz. Dolayısıyla bizle oynadıklarında daha agresif oluyorlar kendilerini göstermek adına. Televizyondan diğer maçları takip ettiğimde o farkı görebiliyorum. Bizim de bu noktada konsantrasyonumuzu yüksek tutmamız gerekiyor" dedi.

DİĞER