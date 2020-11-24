24 Kasım 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül için seferberlik

Gökhan Gönül için seferberlik
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

Nazım Sangare'nin 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağının açıklanması sağ bekte gözleri 'e çevirdi.

Nazım Sangare'nin 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağının açıklanması sağ bekte gözleri 'e çevirdi. Sağlık heyeti, tedavisi devam eden tecrübeli ismi derbiye yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Gönül'ün durumunun cuma gününe kadar netlik kazanması bekleniyor.

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