Fenerbahçe'de Gökhan Gönül için seferberlik

Nazım Sangare'nin 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağının açıklanması sağ bekte gözleri Gökhan Gönül'e çevirdi.

Nazım Sangare'nin 2 hafta daha sahalardan uzak kalacağının açıklanması sağ bekte gözleri Gökhan Gönül'e çevirdi. Sağlık heyeti, tedavisi devam eden tecrübeli ismi derbiye yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor. Gönül'ün durumunun cuma gününe kadar netlik kazanması bekleniyor.

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