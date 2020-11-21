21 Kasım 2020, Cumartesi
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ÖNCE MENAJER ARDINDAN KULÜP
İngiliz kulübünün yetkililerinin Ozan'ın menajeri Utku Cenikli ile temasa geçerek, milli futbolcuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Leicester'ın bununla da yetinmeyeceği belirlendi.
ÇOK ISRARCI DAVRANACAKLAR
Alınan bilgilere göre Leicester City devre arasında Fenerbahçe kulübü ile de temasa geçecek. İngilizler'in bu transferi bitirmek için oldukça ısrarcı odukları da ifade ediliyor.
Kadrosunda Çağlar ve Cengiz olan Ada kulübünün Ozan Tufan'ı da alarak takımdaki Türk sayısını 3'e çıkarmak istediği öğrenildi. Milli futbolcumuz da Premier Lig'e gitmeyi hedefliyor. (Takvim)
Leicester City Ozan Tufan'ı istiyor
Kadrosunda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder olan Leicester City devre arasında da Ozan Tufan için Fenerbahçe yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.
Son iki sezonda Fenerbahçe forması altında müthiş bir çıkış yakalayan Ozan Tufan, birçok Avrupa kulübünün transfer hedefi olmuş durumda… Yıldız futbolcuyu hem Milli Takım'da hem de Fenerbahçe'de uzun süredir takip eden Leicester City'nin önceki gün ilk resmi adımı attığı öğrenildi.
ÖNCE MENAJER ARDINDAN KULÜP
İngiliz kulübünün yetkililerinin Ozan'ın menajeri Utku Cenikli ile temasa geçerek, milli futbolcuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Leicester'ın bununla da yetinmeyeceği belirlendi.
ÇOK ISRARCI DAVRANACAKLAR
Alınan bilgilere göre Leicester City devre arasında Fenerbahçe kulübü ile de temasa geçecek. İngilizler'in bu transferi bitirmek için oldukça ısrarcı odukları da ifade ediliyor.
Kadrosunda Çağlar ve Cengiz olan Ada kulübünün Ozan Tufan'ı da alarak takımdaki Türk sayısını 3'e çıkarmak istediği öğrenildi. Milli futbolcumuz da Premier Lig'e gitmeyi hedefliyor. (Takvim)
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