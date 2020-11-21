21 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Leicester City Ozan Tufan'ı istiyor

Ada'da 'Tufan' sesleri! Devre arasında...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.11.2020

Kadrosunda Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder olan devre arasında da için yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.

Son iki sezonda forması altında müthiş bir çıkış yakalayan , birçok Avrupa kulübünün transfer hedefi olmuş durumda… Yıldız futbolcuyu hem 'da hem de Fenerbahçe'de uzun süredir takip eden 'nin önceki gün ilk resmi adımı attığı öğrenildi.

ÖNCE MENAJER ARDINDAN KULÜP

İngiliz kulübünün yetkililerinin Ozan'ın menajeri Utku Cenikli ile temasa geçerek, milli futbolcuyla ilgili bilgi aldığı öğrenildi. Leicester'ın bununla da yetinmeyeceği belirlendi.

ÇOK ISRARCI DAVRANACAKLAR

Alınan bilgilere göre Leicester City devre arasında Fenerbahçe kulübü ile de temasa geçecek. İngilizler'in bu transferi bitirmek için oldukça ısrarcı odukları da ifade ediliyor.

Kadrosunda Çağlar ve Cengiz olan Ada kulübünün Ozan Tufan'ı da alarak takımdaki Türk sayısını 3'e çıkarmak istediği öğrenildi. Milli futbolcumuz da Premier Lig'e gitmeyi hedefliyor. (Takvim)
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