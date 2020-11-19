19 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

F.Bahçe'ye Vedat Muriç piyangosu! Lazio...

F.Bahçe'ye Vedat piyangosu! Lazio...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.11.2020

, Vedat’ın bonservisinin 2. taksidini ocak ayına ertelemek istiyor. Ancak erteleme olursa sözleşmeye göre İtalyan ekibi yüzde 18 oranında fazla ödeme yapacak.

'den İtalya Serie A Ligi ekibi 'ya 17.5 milyon Euro'ya transfer olan 'in sözleşmesinde yer alan bir detay ile ilgili İtalyan basınında bir iddia ortaya atıldı. II Tempo'da yer alan habere göre, Lazio'nun 17.5 milyon Euro'yu sarı-lacivertli takıma 4 taksit şeklinde ödeyeceği ve ilk taksit olan 4 milyon 875 bin Euro'yu da yatırdığı, 1 ay içinde ödenmesi gereken 2. taksidin ise ocak ayına ertelenmeye çalışıldığı belirtildi. Ancak sözleşmede yer alan maddeye göre taksitte gecikme olursa Lazio yüzde 18 oranında daha fazla ödeme yapacak. (Takvim)
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