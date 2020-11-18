18 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ve Galatasaray Kenan Karaman için savaşıyor!

F.Bahçe ve G.Saray o isim için savaşıyor!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

Yaz döneminde 'ı transfer eden ve 'a çalım atan , ikinci bir ismi de Galatasaray'ın elinden kapmaya çalışacak. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 26 yaşındaki golcünün transferiyle ilgilenecek. hangi takıma trensfer olacak? İşte detaylar...

Bu sezon yaptığı takviyelerle dönemine damga vuran , ocak ayı öncesi de şova hazırlanıyor.

Geniş ve alternatifli kadrosuyla rakiplerine gözdağı veren sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde de işi sıkı tutmayı hedefliyor.

Sezon başında transferinde ile çekişen sarı-lacivertliler, bu kez de için yarışa girecek.

Fenerbahçe, uzun süredir sarı-kırmızılıların gündeminde olan milli futbolcunun transferi konusunda kısa süre içinde harekete geçecek.

Sarı-lacivertliler, formasını giydiği Alman 2. Lig takımlarından ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki golcüye ocak ayında imza attırmayı planlıyor.

EMRE ABİ İŞBAŞINDA!

Sportif direktör , önceki transferlerde olduğu gibi Kenan'la yapılacak görüşmelerde bizzat yer alacak.

Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden imza attırmak istediği Kenan Karaman, 'in teknik direktörlüğündeki A 'ın da son dönemde vazgeçilmezleri arasına girdi.

MİLLİ TAKIM'DA YILDIZLAŞTI
Ay-yıldızlı ekibin son maçında öne çıkan isimlerin başında tartışmasız Kenan Karaman geliyor. Yıldız futbolcu, ilk 11'de başladığı son 5 milli karşılaşmada 3 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Genç futbolcu, milli formayla toplam çıktığı 16 maçta da 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

147 MAÇ, 23 GOL, 14 ASİST
Profesyonel kariyerinde Hoffenheim, Hannover ve Fortuna Dusseldorf formaları giyen Kenan Karaman 147 resmi maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 23 ağları sarstı, 14 asist yaptı.

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