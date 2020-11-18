18 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

İngilizlerden Ömer Faruk Beyaz yorumu: Yeni Mesut Özil

İngilizlerden Ömer yorumu: Yeni Mesut Özil
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

İngilizlerin bilinen spor sitesi caughtoffside, dün F.Bahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Ömer Faruk Beyaz ile ilgili bir haber yayımladı. Haberde; 'nin genç oyuncuyu takip ettiği ve transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Birçok Avrupa takımının da Ömer'i listesine aldığı belirtilirken, özellikleriyle Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil'e benzetildi.

İngilizlerin bilinen spor sitesi caughtoffside, dün F.Bahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Ömer Faruk Beyaz ile ilgili bir haber yayımladı. Haberde; 'nin genç oyuncuyu takip ettiği ve transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Birçok Avrupa takımının da Ömer'i listesine aldığı belirtilirken, özellikleriyle Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil'e benzetildi. Alman Sky Sport News kanalında da Ömer ile ilgili analiz yapıldı. Genç oyuncunun 04 için ideal bir futbolcu olabileceği ifadeleri kullanıldı.
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