18 Kasım 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
İngilizlerden Ömer Faruk Beyaz yorumu: Yeni Mesut Özil
İngilizlerin bilinen spor sitesi caughtoffside, dün F.Bahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Ömer Faruk Beyaz ile ilgili bir haber yayımladı. Haberde; Chelsea'nin genç oyuncuyu takip ettiği ve transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Birçok Avrupa takımının da Ömer'i listesine aldığı belirtilirken, özellikleriyle Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil'e benzetildi.
İngilizlerin bilinen spor sitesi caughtoffside, dün F.Bahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Ömer Faruk Beyaz ile ilgili bir haber yayımladı. Haberde; Chelsea'nin genç oyuncuyu takip ettiği ve transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Birçok Avrupa takımının da Ömer'i listesine aldığı belirtilirken, özellikleriyle Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil'e benzetildi. Alman Sky Sport News kanalında da Ömer ile ilgili analiz yapıldı. Genç oyuncunun Schalke 04 için ideal bir futbolcu olabileceği ifadeleri kullanıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları