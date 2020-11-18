18 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye yılda 200 milyon euro!

Yılda 200 milyon euro!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

Son dönemde sosyal medyada atılımlarda bulunan Fenerbahçe, önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Başkan , ' katıl' ve mobil oyunlarla birkaç yıl içinde kasasını doldurmayı hedefliyor.

Son dönemde sosyal medyada atılımlarda bulunan Fenerbahçe, önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor. Başkan , ' katıl' ve mobil oyunlarla birkaç yıl içinde kasasını doldurmayı hedefliyor. Bu alanlarda yatırımlarına devam edecek olan sarı-lacivertliler, son olarak taraftar uygulaması Mohikan'ın tanıtımını yapmıştı. Fener Legend ve Fubo Rolls'la da mobil oyun alanına giren Fenerbahçe'nin bu uygulamalarına taraftarların ilgisi büyük olmuştu. Profesyonel isimlerle dijital faaliyetlerine devam edecek olan Fenerbahçe'nin yılda 200 milyon TL'ye ulaşacak bir geliri hedeflediği öğrenildi.
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