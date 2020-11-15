15 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe - Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

'in iki flaş ekibi ile 3. kez karşı karşıya gelecek. Milli arayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe ve Karagümrük hazırlık karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de geride kalan 8 haftanın iki flaş ekibi ve hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

FENERBAHÇE - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Karagümrük maçı 15 Kasım Pazar günü saat 16:00'da Kadıköy Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanacak. Maç, Fenerbahçe'nin kanalında yayınlanacak.

EKSİK PROVA

Fenerbahçe'de milli takımlara giden 11 futbolcu dışında, sakatlıkları bulunan , , Samatta, ve dışındaki tüm oyuncular Fatih Karagümrük karşısında forma giyecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Süper Lig'de dev takas! Başakşehir ve F.Bahçe... Süper Lig'de dev takas! Başakşehir ve F.Bahçe...
F.Bahçe'den devre arası bombası! Transferde Bulut devrede F.Bahçe'den devre arası bombası! Transferde Bulut devrede
F.Bahçe'de yıldız ismin Covid-19 testi pozitif çıktı! F.Bahçe'de yıldız ismin Covid-19 testi pozitif çıktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör